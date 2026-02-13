Faenza, la scomparsa di Giorgio Tramonti, storico coordinatore delle guardie volontarie del Wwf

Il mondo ambientalista piange la scomparsa di uno dei suoi riferimenti storici, Giorgio Tramonti, coordinatore delle guardie volontarie del Wwf nel territorio della provincia di Ravenna. Originario di Brisighella, residente a Faenza, si é spento all’età di 77 anni, stroncato da una grave malattia. Tramonti era anche una guardia ambientale, guardia ittica, guardia zoofila.

“Viene a mancare una figura che abbiamo sempre stimato e amato - lo ricordano i colleghi -, non solo come nostro coordinatore delle guardie volontarie del Wwf, ma anche come esempio di grande padre per tutti e guardia venatoria che per 42 anni ha svolto un onorevole servizio in difesa della natura e degli animali. Per noi guardie è stato un maestro, un amico, un padre, la nostra amicizia è stata di sincero affetto e stima reciproca».

