Faenza, la protesta degli alluvionati al passaggio del Tour de France

In bici con le magliette gialle prima dell’arrivo della carovana gialla. È l’idea di due comitati cittadini di Faenza che vogliono tenere accesi i riflettori sulla Romagna alluvionata. Come riporta Repubblica, domenica 30 giugno il Tour de France attraverserà i territori colpiti dall’alluvione e due comitati cittadini di Faenza, Borgo Durbecco e via Ponte Romano, si sono attivati per organizzare una manifestazione. Oggi si è svolto l’incontro con la Questura per provare a definire i primi dettagli di una iniziativa volta a non spegnere l’attenzione sui problemi post-alluvione,