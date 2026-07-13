Faenza, la prima Argillà da città Unesco: attesi 250 espositori e le sfide del Mondial Tornianti

Faenza si appresta a trasformarsi nuovamente nella capitale mondiale dell’artigianato artistico. Dal 4 al 6 settembre torna infatti Argillà Italia, il prestigioso festival biennale organizzato dal MIC insieme al Comune, all’AiCC e all’Ente Ceramica. Per tre giorni il centro storico sarà invaso dalla creatività di circa 250 espositori selezionati, in un perfetto equilibrio tra botteghe italiane e internazionali, con l’Austria scelta come Paese Ospite di questa nona edizione.

Non si tratterà solo di una mostra-mercato all’aperto, ma di un vero e proprio festival culturale diffuso tra mostre nei palazzi storici, visite guidate ed eventi spettacolari. Tra i momenti più attesi ci sono il Mondial Tornianti, l’avvincente sfida tra i migliori vasai del mondo, e la performance di cottura all’aperto “Per DONO”. Tra le novità del 2026 spiccano uno spazio in Piazza Nenni interamente dedicato ai laboratori didattici per adulti e bambini e la nuova veste grafica dell’evento, realizzata dagli studenti dell’Istituto Persolino Strocchi. Per Faenza, fresca di nomina come Città Creativa Unesco e nel pieno del percorso di certificazione Igp per la maiolica, l’appuntamento sarà anche l’occasione per ospitare l’assemblea della Strada europea della ceramica, confermandosi punto di riferimento e di dialogo per il settore a livello internazionale.