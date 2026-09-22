Faenza, la Polizia Locale rintraccia al mercato una donna ricercata per furto

Durante i servizi di controllo e presidio del territorio svolti durante il mercato cittadino di questa mattina, martedì 22 settembre, una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina ha individuato due donne che si aggiravano con fare sospetto tra i banchi degli ambulanti. Gli agenti sono intervenuti per sottoporre le due donne a un controllo di identificazione. Dagli accertamenti è emerso che si tratta di due cittadine della comunità europea, in Italia senza fissa dimora, di 33 e 31 anni. I riscontri condotti tramite la banca dati hanno consentito di accertare che a carico di una delle due pendeva un provvedimento di rintraccio emesso dalle forze dell’ordine di Bologna per un furto consumato nel territorio bolognese. Grazie al recente avvio del sistema di fotosegnalamento in dotazione al Comando di via Baliatico, le procedure di rintraccio, identificazione e i rilievi sono stati eseguiti direttamente all’interno degli uffici della struttura faentina.

Completati gli atti di polizia giudiziaria necessari, la posizione della donna è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e delle forze di polizia del capoluogo emiliano. Sulla base dei riscontri il Comando faentino valuterà inoltre l’eventuale proposta alla Questura di Ravenna per l’emissione del foglio di via obbligatorio dal territorio comunale.