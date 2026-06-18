Faenza: “La patente? Mai avuta”. Fermato per la seconda volta in tre mesi

A distanza di soli tre mesi dall’ultimo controllo, un automobilista è stato nuovamente sorpreso al volante senza aver mai conseguito la patente di guida. L’episodio si è verificato lungo la strada provinciale Naviglio, nei pressi del distributore di servizio a Granarolo Faentino, dove una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina era impegnata in un servizio di controllo stradale. Gli agenti hanno intimato l’alt a una Citroen in transito che da Faenza procedeva verso Bagnacavallo. Alla richiesta di rito di esibire i documenti, il conducente, un uomo di 52 anni del faentino, ha consegnato solo la carta di circolazione del veicolo. Le successive verifiche effettuate attraverso la banca dati hanno svelato una recidiva: l’uomo era infatti già stato fermato e denunciato per la stessa infrazione alla fine di marzo. La condotta riscontrata costituisce una violazione all’articolo 116 del Codice della Strada. Trattandosi di una reiterazione nell’arco di un biennio, la violazione perde la natura di illecito amministrativo e configura un reato penale, punito con l’arresto fino a un anno. Contestualmente alla denuncia all’autorità giudiziaria, gli operatori del Comando di via Baliatico hanno provveduto al sequestro amministrativo del veicolo.