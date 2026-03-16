Faenza, la lite tra camionisti finisce a sprangate in testa: arrestato per tentato omicidio

Nel corso della serata di domenica i Carabinieri di Faenza hanno arrestato un rumeno e ne hanno denunciati in stato di libertà altri due dopo un intervento scaturito da una lite sfociata in una violenza particolarmente efferata.

La vicenda, infatti, è nata da una lite tra due camionisti, entrambi pregiudicati, avvenuta nel corso della serata per futili motivi verosimilmente legati allo stato di forte ubriachezza in cui versava uno dei due. Durante la discussione poi è subentrato un terzo uomo, collega e connazionale dei due litiganti, il quale ha passato una pesante spranga di metallo ad uno dei due che l’ha usata per colpire violentemente alla testa l’avversario. L’aggredito è crollato a terra ed ha continuato a subire violenti colpi alla testa restando in una pozza di sangue con la sola forza di chiamare una ambulanza. Il personale del 118 intervenuto sul posto ha immediatamente chiamato i Carabinieri che al loro arrivo hanno controllato e perquisito i tre soggetti coinvolti, scoprendo inoltre che l’aggredito occultava in una tasca un coltello.

I militari dell’Arma hanno quindi fermato sia l’aggressore che il complice e sequestrato la spranga e il coltello della vittima, immediatamente trasportata presso l’ospedale Bufalini di Cesena per ricevere le cure del caso e dove si trova tuttora sotto osservazione in attesa che i medici possano esprimere una prognosi e valutare i danni riportati.

L’aggressore, in considerazione della dinamica dei fatti e dell’efferata violenza espressa con colpi che potevano essere potenzialmente letali, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio e associato presso la casa circondariale di Ravenna. Il soggetto che si è reso responsabile di aver fornito all’arrestato la spranga di ferro usata nel pestaggio è stato denunciato in stato di libertà per concorso nel medesimo titolo di reato.

Anche la vittima dell’aggressione, tuttora ricoverata in ospedale in attesa delle valutazioni mediche, è stata denunciata dai militari dell’Arma per il porto ingiustificato del coltello.