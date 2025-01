Faenza, la “Half Marathon”: di corsa o camminando attraverso strade, rioni, luoghi d’arte, monumenti

L’evento è stato presentato ieri in municipio, quale opportunità per runner di tutti i livelli di riunirsi e celebrareì la loro passione. Davvero tanti coloro che hanno già aderito: circa 1500 podisti, divisi nelle due categorie, la Competitiva (oltre 800) e la Family run, di 8 km, aperta a tutti in collaborazione con lo Csen Ravenna Comitato di Faenza e Admo, da percorrere correndo o camminando: una distanza adatta a chiunque abbia voglia di praticare attività fisica e di partecipare a un’esperienza di sport, salute e divertimento.

Arriva a Faenza la “Mezza maratona” attraverso strade, rioni, luoghi d’arte, monumenti e siti tra i più significativi ed emblematici della città. Una città che si mette in vetrina davanti al colorato passaggio di un numero consistente di podisti provenienti da varie regioni. Con risvolti quindi anche promozionali non indifferenti.

Dalla piazza del Popolo i primi 7 chilometri sono condivisi tra atleti competitivi e amatoriali. «Si incontreranno tutti i principali quartieri– ha spiegato Fabio Fabbri, team manager di Overcome -: si attraverserà il ponte delle Grazie per entrare in Borgo Durbecco e, attraverso Porta delle Chiavi, si ritornerà in città, zona Borgotto, per poi attraversare la parte nord di Faenza. Si correrà superando la zona sportiva Graziola e per un breve tratto si uscirà dalla zona urbana (via Celle, via Ospitalacci), rientrando a Faenza dalle Bocche dei Canali, Porta Montanara, Stradone, porta Imolese, corso Mazzini e di nuovo la piazza del Popolo».

L’ occasione è ideale per testare i record personali sulla distanza half marathon.

La gara è inserita nel calendario nazionale Fidal e «ha tutte le carte in regola per diventare un appuntamento fisso nel calendario sportivo nazionale» ha aggiunto Fabbri.

Le iscrizioni alla corsa competitiva sono già sold out: arriveranno atleti anche dalla Lombardia, dalle Marche e da altre regioni.

Per la Family run invece ci si potrà iscrivere online fino a sabato 25 (dalle 16 alle 19) e domenica 26 (dalle 7 alle 9) presso la sede di Overcome, palestra interna al complesso ex Salesiani.

«È una manifestazione che mancava a Faenza – ha commentato l’assessora comunale allo Sport Martina Laghi -: ogni città, anche più piccola della nostra, ha nei propri programmi una mezza maratona. Qui si coniuga con un percorso che metterà in vetrina i nostri monumenti e toccherà anche le zone che tanto hanno sofferto per via dell’alluvione».

Di fatto aprirà una stagione ricca di iniziative sportive dedicate ai runner, che culmineranno in maggio con la 50esima edizione della “100 km del Passatore”. Una parte del ricavato sarà devoluta all’Admo.