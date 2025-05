Faenza, la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina passa il 6 gennaio 2026: come candidarsi a tedoforo

La città di Faenza sarà una delle tappe del suggestivo viaggio della Fiamma Olimpica dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La data del passaggio è stata ufficialmente fissata per martedì 6 gennaio 2026. La staffetta della fiamma attraverserà il cuore della città, con un percorso che inizierà da Porta delle Chiavi, proseguirà lungo corso Europa e si concluderà in via Oberdan, indicativamente all’altezza del Pala Bubani. Il passaggio è previsto intorno all’ora di pranzo.

Ogni tedoforo avrà l’onore di percorrere circa 200 metri con la fiaccola, contribuendo a diffondere sul nostro territorio i valori olimpici di pace, inclusione e unità. L’intera staffetta coinvolgerà un totale di 10.001 tedofori che, lungo un itinerario di 12.000 chilometri attraverso l’Italia, toccheranno 110 province in 63 giorni.

Le candidature per diventare tedoforo sono aperte a tutti coloro nati prima del 5 dicembre 2011. Per partecipare a questa esperienza unica, è necessario compilare il modulo disponibile sul sito ufficiale della Fondazione Milano Cortina 2026, raccontando la propria storia e motivando il desiderio di prendere parte alla staffetta. I candidati selezionati riceveranno comunicazione entro il mese di settembre 2025 e saranno dotati dell’uniforme ufficiale fornita dalla Fondazione Milano Cortina 2026. La tappa faentina, frutto di un accordo tra il Comune di Faenza e l’organizzazione dei Giochi, rappresenta un momento di grande orgoglio per la nostra città. Questa straordinaria opportunità permetterà alla comunità locale di partecipare attivamente a un evento storico che celebra lo sport e i suoi valori fondamentali di inclusione e rispetto per l’altro. L’iniziativa sarà accompagnata dalla Carovana ufficiale dei giochi olimpici invernali e quella degli sponsor, che, come per altre manifestazioni sportive, animeranno il passaggio della fiamma olimpica.