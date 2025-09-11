Faenza, la “Festa dello sport” torna sabato 13 settembre

Il mondo sportivo faentino si prepara a scendere in campo per la grande festa che celebra atleti, società e l’intero movimento locale. Sabato 13 settembre, a partire dalle ore 16 il centro sportivo di Piazzale Pancrazi e le strutture limitrofe (Tennis Club, stadio, PalaBubani e piscina) si animeranno per un pomeriggio tutto dedicato allo sport. L’evento, promosso con l’obiettivo di valorizzare l’attività sportiva come motore di aggregazione e benessere, offrirà la possibilità a tutti di scoprire e provare le numerose discipline proposte dalle associazioni del territorio. Un’occasione per avvicinarsi a sport noti e meno noti, in un clima di festa e inclusione. Alle ore 18.30 è poi in programma la premiazione dei “Campioni dello Sport”. Sul palco allestito nei pressi del PalaBubani, verranno celebrati gli atleti e le squadre che si sono distinte nel corso dell’ultima stagione, con un occhio di riguardo anche per le iniziative che promuovono i valori di eccellenza e inclusione. In caso di maltempo, la cerimonia si terrà nel PalaBubani.