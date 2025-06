Faenza, la Cgil: “Manifesti elettorali imbrattati con scritte razziste, pronti a sporgere denuncia”

A Faenza, alcuni manifesti elettorali della Cgil sono stati vandalizzati con scritte razziste e discriminatorie. Lo denuncia il sindacato in una nota: “Questo sfregio arriva nei giorni decisivi per l’appuntamento referendario che porterà l’8 e il 9 giugno le cittadine e i cittadini ad esprimersi su cinque quesiti referendari, quattro sul tema del lavoro e uno che propone di dimezzare, da 10 a 5, gli anni necessari di residenza legale in Italia per la richiesta di cittadinanza italiana. La Cgil condanna con fermezza il gesto e nelle prossime ore procederà a presentare formale denuncia alle autorità competenti”.