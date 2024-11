Faenza, la 13enne Sara Ghinassi conquista i giurati di “The Voice Kids” ed entra nel team di Loredana Bertè

L’esibizione della 13enne Sara Ghinassi faentina doc della frazione di San Barnaba ha entusiasmato e commosso e spopolato ieri sera a The Voice Kids e l’ha fatta entrare nel team di Loredana Bertè.

“È un grande risultato proveniente dai contest musicali per talenti emergenti The Best Talent e Punta alle Stelle” dichiara un’entusiasta Ruggero Ricci. I talenti come Sara Ghinassi provengono infatti dai talent organizzati dal cantante e vocal coach ed coordinatore di una scuola di canto Ruggero Ricci, componente della scuola di formazione MEI Academy insieme a Giordano Sangiorgi e Giuliano Biasin, e supportati come contest dal circuito del MEI e della Rete dei Festival.

Si tratta di un’altra grande occasione musicale televisiva per Faenza dopo la partecipazione dei Santa Balera a Sanremo a febbraio con una metà di musicisti e musiciste faentine, come Kevin Cimatti, Samuele Sangiorgi, Riccardo Monti, Anna e Angela De Leo, del cantautore John Calzolari alle fasi finali di The Voice Senior in primavera e ora della giovanissima Sara Ghinassi a The Voice Kids a segnalare che a Faenza grazie alla sua grande storia musicale esiste una vera e propria scuola Made in Faenza che merita di essere valorizzata con alcuni master of school di qualita’ per il prossimo anno , alla quale sta pensando la MEI Academy.