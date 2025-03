Faenza, l’Ottica Zauli diventa Bottega Storica: una passione per il lavoro lunga 74 anni

L’Ottica Zauli in Corso Mazzini 68/D a Faenza è diventata ufficialmente “Bottega Storica dell’Emilia-Romagna” e oggi ha ricevuto la visita del sindaco di Faenza per la cerimonia di affissione della targa.

L’attività dell’Ottica Zauli fu avviata il 29 novembre 1950 Renato Zauli (classe 1927) nel locale di Corso Mazzini 68/D che ancora oggi ne è la sede, dopo aver conseguito la licenza di abilitazione dell’arte di ottico nel giugno del 1950, presso l’istituto Nazionale di Ottica di Arcetri (Firenze). L’Ottica Zauli è stato uno dei primi centri Ottici aperti a Faenza a cui, con l’entrata in vigore della Legge 426/1971 (Disciplina del commercio) che ha introdotto il rilascio delle autorizzazioni amministrative, è stata assegnata l’autorizzazione n. 252 in data 23/12/1972.

La figlia Maria Cristina, cresciuta accanto al padre nella bottega di famiglia, ha acquisito la passione per l’attività del padre e, dopo essersi diplomata a Vinci, all’Istituto di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria, acquisendo la licenza di abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria sanitaria di ottico nel 1987 e il diploma di optometria nel 1992, ha iniziato ad affiancare il padre.

Con l’ingresso di Maria Cristina, il centro ottico si è ampliato in quanto l’aggiunta dei nuovi servizi da lei curati ha reso necessario acquisire nuovi spazi ed è stato quindi appositamente attrezzato un laboratorio con sala refrazione e centro di applicazione di lenti a contatto. Il centro, che negli anni è sempre stato all’avanguardia nelle tecnologie, nel 2021 si è rinnovato riorganizzando gli spazi e gli arredi in quanto quelli originari non erano più adeguati alle esigenze logistiche ed organizzative dell’azienda.

Ciò nonostante, pur nella nuova veste, ha comunque sempre mantenuto le caratteristiche originarie della bottega di famiglia aperta dal Sig. Renato negli anni ’50.

All’interno del negozio sono conservati i primi strumenti utilizzati dal Sig. Zauli per la misurazione della vista, il diploma di ottico, la licenza, alcune foto che lo vedono all’opera nel montaggio delle lenti.

I 74 anni di storia della bottega vengono ripercorsi grazie a queste testimonianze del tempo passato.