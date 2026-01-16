Faenza, l’intera linea ferroviaria faentina torna percorribile da lunedì 19 gennaio

Riprenderà lunedì 19 gennaio, in anticipo sui tempi previsti, la circolazione dei treni tra Marradi e Crespino del Lamone: torna a essere così percorribile l’intera linea Faentina, che collega Faenza a Firenze, dopo i lavori necessari in seguito ai danni causati dal maltempo di marzo 2025. La tratta era stata già interessata da importanti lavori a seguito alle eccezionali ondate di maltempo del 2023.
Per l’occasione, proprio lunedì si terrà un viaggio in treno inaugurale dei presidenti delle due Regioni interessate, Michele de Pascale (Emilia-Romagna) ed Eugenio Giani (Toscana) che si incontreranno nella stazione di Marradi alle ore 11,15. Alle ore 11,50 il treno ripartirà (con fermata intermedia nella stazione di Brisighella alle ore 12.15) per la stazione di Faenza.