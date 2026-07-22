Faenza, l’Antica Pasticceria del Corso riapre dopo la ristrutturazione

La presidente di Confesercenti sede di Faenza, Giovanna Todeschini, ha fatto visita all’Antica Pasticceria del Corso per salutare la riapertura dei locali dopo un importante intervento di ristrutturazione.

In appena quindici giorni di lavori, la storica attività di Gastone Pruni ed Emanuele Villa in corso Baccarini 14 si è rinnovata, offrendo oltre il doppio dello spazio dedicato alla clientela, nuovi arredi di pregio e una vetrina ancora più valorizzata, che mette in risalto le creazioni di alta pasticceria. L’Antica Pasticceria del Corso rappresenta una delle attività storiche del centro di Faenza e continua a distinguersi per la qualità delle produzioni artigianali, l’attenzione alle esigenze alimentari, con proposte dedicate alle intolleranze, e una linea vegan sempre più apprezzata.

Confesercenti rivolge ai titolari «i migliori auguri di buon lavoro, certa che questo investimento contribuirà a rendere ancora più attrattivo il centro storico cittadino».