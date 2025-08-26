Faenza, l’aggiornamento sulla voragine al cavalcavia ferroviario

A Faenza, il cavalcavia ferroviario è stato chiuso per una fessurazione sull’asfalto, causata dalla rottura di una vecchia condotta fognaria in cemento. I lavori di riparazione, affidati alla ditta Fabbri Costruzioni e supportati dai tecnici dell’Unione della Romagna Faentina, sono complessi a causa della profondità della tubatura.

Se il tempo lo permette, la riapertura del cavalcavia è prevista per sabato 30 agosto. Nel frattempo, il traffico leggero è deviato su un percorso alternativo che passa per via Laghi, via Filanda Nuova, via Malpighi, via Dalla Valle e via Chiarini. Ai mezzi pesanti è consigliato l’itinerario verso Ravenna, attraverso via Boaria e la circonvallazione.