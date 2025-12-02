Faenza, Isola ufficializza la sua ricandidatura a sindaco

Il sindaco di Faenza Massimo Isola ha sciolto la riserva: “Sono disponibile a ricandidarmi”. L’annuncio è arrivato ieri sera nel corso dell’evento organizzato al Mic dal primo cittadino: un’occasione per ricapitolare le sfide affrontare durante questi 5 anni di mandato, segnati prima dalla crisi pandemica e poi da quella climatica, che ha visto la città travolta da tre alluvioni. La disponibilità a correre per il secondo mandato, ha spiegato Isola, si pone in continuità con la volontà di creare una coalizione di centrosinistra larga sul modello di quella che lo ha già portato a Palazzo Manfredi nel 2020.