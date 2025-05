Faenza, investito, morì dopo l’operazione: tre medici assolti, due a processo

Un banalissimo urto in strada, poi l’operazione al femore e, 32 giorni dopo, la morte per ictus: sull’infausto destino di un 84enne investito sulle strisce a Faenza l’1 luglio del 2021, ieri l’udienza preliminare si è conclusa con il rinvio a giudizio di un cardiologo e di un’ortopedica, mentre altri tre medici sono stati assolti in abbreviato dall’accusa di omicidio colposo. Il giudice Federica Lipovscek ha inoltre proncunciato una sentenza di non luogo a procedere per l’anziano che, all’età di 90 anni, era al volante dell’auto che provocò l’incidente, nel frattempo deceduto.

