Faenza. Investita in via Fornarina. Ricoverata in gravi condizioni al Bufalini

La mattinata di oggi si è aperta con l’ennesimo drammatico episodio che coinvolge un pedone sulle strade della Romagna Faentina. Poco prima delle 8, all’intersezione tra via Fornarina e via Bernardi, una donna di 78 anni residente a Faenza è stata investita da un’automobile mentre attraversava la strada, presumibilmente sulle strisce pedonali.

L’incidente ha visto protagonista una Volkswagen Golf condotta da un sessantenne che stava percorrendo via Fornarina in direzione Forlì-Bologna. Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti del Nucleo Infortunistico della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina, intervenuti immediatamente sul posto, l’auto aveva appena superato l’area della rotatoria di via Bernardi e stava proseguendo dritto quando è avvenuto l’impatto.

La donna, che stava attraversando la strada in direzione Firenze-Ravenna, è stata colpita dalla vettura in circostanze che sono ancora al vaglio degli investigatori. La gravità dell’impatto ha reso necessario l’intervento dell’elisoccorso: la 78enne è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale Bufalini di Cesena in eliambulanza, segno che le sue condizioni hanno destato serie preoccupazioni nei sanitari del 118 intervenuti per i primi soccorsi.

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla gravità delle condizioni della donna, ma il ricorso all’elicottero lascia presagire che l’impatto abbia causato traumi significativi che richiedono cure specialistiche immediate.

Le pattuglie del Comando di via Baliatico stanno continuando il loro lavoro certosino per ricostruire esattamente la dinamica dell’incidente, un’operazione fondamentale per stabilire eventuali responsabilità e comprendere le cause che hanno portato a questo ennesimo scontro tra un veicolo e un pedone, una tipologia di incidente purtroppo sempre più frequente nelle nostre città.