Faenza, investita dal treno: 85enne miracolata, non è in pericolo di vita

Dramma sfiorato in tarda mattinata al passaggio a livello di Formellino, l’impianto automatico sulla Sp 302 brisighellese, sulla linea Faenza-Ravenna. Una donna di 85 anni è stata urtata da un treno mentre attraversava i binari, probabilmente con le barriere abbassate. L’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno. La donna, residente poco distante, avrebbe riportato un trauma toracico e fratture costali, ma non è in pericolo di vita.

Soccorsa dal 118 e trasportata in elicottero al Bufalini di Cesena, è rimasta cosciente.