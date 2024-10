Faenza, intrusioni, truffe, spionaggio industrialie: nuove soluzioni per garantire sicurezza

Siamo tutti super connessi alla rete e questo espone privati e aziende ad osservazioni indesiderate.

Spesso le intrusioni sono anche a fini criminosi, illegali e destabilizzanti. I rischi sono all’ordine del giorno.

Con le tecnologie digitali l’umanità è costantemente sotto attacco, sono utilizzate nelle guerre, non è più un segreto, ma nel quotidiano vivere ad essere in costante pericolo sono soprattutto aziende, industrie, banche, enti istituzionali e di servizi per quanto riguarda dati sensibili e personali, progetti, documenti, conti, privacy.

Truffe, spionaggio industriale, contraffazioni, falsificazioni, intimidazioni, alterazioni a volte si annidano dietro un click sulla tastiera.

E’ recente il caso dei conti correnti spiati di ben 34 politici. Ormai lontani i tempi in cui bastava installare un antivirus.

A contrastare il fenomeno entra in campo la cybersecurity, un settore dell’informatica al quale diventa forse inevitabile rivolgersi se si desidera protezione. Anche in caso di alluvioni, incendi e catastrofi in genere, la perdita di un computer può significare il collasso di un’azienda.

Nel settore è operativa a Faenza BitWays, gruppo leader nel ramo, specializzato nel tutelare e proteggere da ingerenze e rischi derivati dalla transizione digitale.

Come consuetudine annuale l’azienda organizza un evento, il “Bitwaysday”, per condividere con la cittadinanza le principali novità sulle tematiche di cui si occupa. Quest’anno l’appuntamento è fissato a venerdì 25 ottobre all’interno del Garden Bulzaga di via Firenze. Nell’arco del pomeriggio (dalle 14 alle 20) sono previsti interventi di diversi autorevoli interlocutori sul tema della sicurezza informatica (in particolare, della nuova direttiva Nis 2) e della cybersecurity.

Fra i relatori ci saranno Antonio Scodalupi (comandante della Polizia Postale di Ravenna); Giorgio Sbaraglia (dirigente Clusit e Data protection officer) e Paolo Rosetti (Ceo Consulenti Privacy). A fare gli onori di casa Mirko Guerra e Luca Giustra (BitWays) e Silvia Lanconelli, responsabile comunicazione Bulzaga.

«Lo scorso anno eravamo ospiti del Gresini Team – ha spiegato ieri Mirko Guerra, intervenuto a presentare l’evento -: infatti ogni anno scegliamo una location prestigiosa del panorama locale, per sottolineare la nostra immersione nel territorio. Ciò che proponiamo è rivolto soprattutto alle aziende e prevede un confronto tra specialisti del settore e il pubblico in modo non tecnicistico, ma nemmeno banale, su materie di estrema attualità per il mondo degli affari, con risvolti anche educativi e preventivi». Con le alluvioni non sono poche le aziende che si sono trovate in seria difficoltà dopo avere perso migliaia di dati contabili, informazioni e progetti custoditi in modo digitale.

Quando si parla di sicurezza informatica ci si riferisce dunque anche a questo.

Il “Bitwaysday” è totalmente gratuito e ad accesso libero libero, subordinato solamente alla registrazione.