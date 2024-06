Faenza, interventi su 50 km di linee elettriche

Il sistema elettrico di Faenza si rinnova con gli investimenti di E-Distribuzione ed i fondi Pnrr: la società del Gruppo Enel, che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, dopo aver concluso il piano di potenziamento rete con il progetto “Resilienza”, sta lavorando per portare a Faenza «una rete più sicura, flessibile e digitalizzata e in grado di accogliere più energia da fonti rinnovabili e sostenere una maggiore elettrificazione dei consumi».

Il corposo piano di interventi, presentato all’Amministrazione comunale di Faenza, vedrà il potenziamento di rete per circa 50 Km di linea media tensione, tra aerea e interrata, la realizzazione di tre nuove linee di media tensione oltre che i lavori di rifacimento, potenziamento e automazione di circa 130 cabine secondarie distribuite sul territorio. I lavori consistono nella sostituzione di trasformatori, che saranno in grado di soddisfare le future richieste di aumento potenza, e nel dotare le cabine secondarie delle migliori innovazioni tecnologiche di automazione e telecontrollo per ridurre i tempi di ripristino del servizio elettrico in caso di eventuali guasti. Sono inoltre in fase di progettazione e autorizzazione gli interventi di rinnovo e costruzione per 19 km di rete di bassa tensione.

Con questo piano di restyling verrà potenziata la Cabina Primaria situata nel centro cittadino Faenza, con benefici in termini di migliore qualità del servizio per quasi 38 mila clienti: la cabina, infatti, è un impianto strategico all’interno del sistema elettrico perché riceve elettricità dalle linee di alta tensione della rete di trasmissione nazionale per trasformarla in media tensione e distribuirla capillarmente, verso le aziende e abitazioni, su un territorio molto vasto.

«Il potenziamento della rete per la distribuzione dell’energia elettrica - afferma il sindaco Massimo Isola-, in particolar modo in questo momento storico durante il quale si assiste a una forte implementazione delle fonti rinnovabili, è un tema fondamentale e di grande attualità per migliorare i servizi alle utenze. È per questo che siamo molto grati a E-Distribuzione per l’importante investimento che, attraverso i bandi Pnrr, ha deciso di mettere in campo nel nostro territorio per migliorare ulteriormente i suoi servizi».

«I fondi Pnrr – dichiara il responsabile di E-Distribuzione di Ravenna Cristiano D’Orinzi - sono una straordinaria occasione per lavorare su più fronti quali il rafforzamento della capacità delle reti che portano l’energia a case e imprese, lo sviluppo della produzione di impianti rinnovabili distribuiti, l’elettrificazione e la resilienza rispetto a fenomeni atmosferici sempre più violenti e imprevedibili. Grazie alle iniziative complessivamente previste sul territorio puntiamo ad abilitare concretamente la città di Faenza a tutte le opportunità della transizione energetica».