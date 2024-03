Faenza, interventi per oltre 13 milioni di euro in quattro istituti superiori

I plessi degli istituti superiori, di competenza della Provincia sono al centro di interventi in corso di esecuzione o di prossimo avvio per un importo di oltre 13 milioni di euro: una cifra mai spesa in tempi moderni nel campo dell’edilizia scolastica. Rientrano nel piano tutti gli istituti faentini: il Liceo Torricelli-Ballardini, l’Istituto tecnico industriale e professionale Bucci, l’Istituto tecnico Oriani, l’Istituto professionale Persolino-Strocchi dove, a partire dalle festività pasquali, sarà demolita e poi realizzata ex novo la palestra denominata “Succovit”.

Per massima parte i fondi derivano dal Pnrr, di cui sarà rispettato il termine dei lavori, entro settembre e dicembre 2025. Ad illustrare la situazione sono intervenuti ieri il presidente della Provincia Michele De Pascale, il sindaco Massimo Isola, la consigliera provinciale delegata all’Istruzione, Maria Luisa Martinez, il dirigente dei Lavori pubblici, Paolo Marco Conti, e la referente dell’Ufficio programmazione e progettazione Annalisa Bollettino.

«Dopo anni in cui erano richiesti più spazi – ha commentato De Pascale – oggi, visti anche i cali demografici, ci si concentra più sulla qualità e la sicurezza con l’obiettivo di offrire luoghi di apprendimento sempre più funzionali, moderni e accoglienti». Il sindaco Isola nel cogliere la portata dell’investimento ha voluto rimarcare le ricadute sul mondo sportivo che avrà presto a disposizione anche la palestra Cavallerizza non rientrante in questo piano ma che di fatto «insieme alla Succovit andrà a costituire due nuovi poli».

Liceo Torricelli-Ballardini

In via Santa Maria dell’Angelo i lavori di miglioramento sismico riguardano la porzione di fabbricato attualmente non utilizzata, dove saranno collocate la biblioteca e quattro nuove aule. L’intervento, inizialmente previsto nel Piano regionale per l’edilizia scolastica, è confluito nel Pnrr e comporta una spesa complessiva di oltre 1 milione e 800mila euro. Dall’estate scorsa il miglioramento sismico riguarda anche il plesso di via Pascoli 4 dove è previsto anche un nuovo ascensore. Anche qui dal Piano Province e Città Metropolitane l’intervento è confluito nel Pnrr per 1 milione e 400 mila euro mentre altri 140mila derivano dal Fondo Opere Indifferibili.

Istituto Bucci

I cantieri al Bucci interessano due delle tre sedi: in via San Giovanni Battista è stato ultimato l’adeguamento sismico dell’intera porzione occupata dalla scuola, compresa la palestra, finanziato per l’intero importo di 1.238.733,86 euro con mutui Bei, mentre in via Camangi i lavori sono in corso per una spesa di 3 milioni di euro, anche in questo caso confluiti nel Pnrr.

Istituto Oriani

L’adeguamento sismico all’Oriani partirà prima dell’estate e riguarderà l’ala più a sud con una spesa prevista di 2.300.000 euro finanziati per 1.816.156 euro con fondi Pnrr e per 483.843 euro dalla Provincia. con fondi propri della Provincia.

Istituto Persolino-Strocchi

Al Persolino-Strocchi sarà demolita e sostituita la palestra Succovit di via Medaglie D’Oro: il nuovo edificio sarà di 811 metri quadri, realizzato con i più moderni criteri, alimentato da impianto fotovoltaico da 57,40 kw che garantirà energia a tutto il complesso. La nuova palestra avrà dimensioni omologate dal Coni per i campionati di pallavolo e pallacanestro. Sarà dunque funzionale alle esigenze scolastiche, ma anche sportive. La spesa complessiva è di 3 milioni e 200mila euro, di cui 2 milioni di euro con fondi Pnrr, 500mila euro dal Fondo opere indifferibili e 700mila euro dalla Provincia.