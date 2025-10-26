Faenza, interventi di asfaltatura sulle strade danneggiate

Prosegue il lotto di interventi di manutenzione straordinaria e rifacimento del manto stradale sul territorio comunale, parte del vasto Piano avviato da Palazzo Manfredi nelle scorse settimane.

Nel forese

Dalle ore 7 di domani fino alle 18 di mercoledì 29 ottobre, sarà la volta di via Badiazza, la strada che disegna una ‘U’ intersecando via Saldino, dove la ditta incaricata interverrà per la manutenzione del manto stradale. Per consentire l’esecuzione dei lavori, verranno istituite alcune modifiche alla viabilità, articolate in due fasi successive. La prima fase interesserà la porzione di via Badiazza sul lato dell’abitato di Reda e prevede il divieto di transito dalle 7 alle 18 e il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata. Successivamente si proseguirà con la seconda fase, con le medesime modifiche, che, salvo ritardi dovuti al meteo avverso, sarà ultimata entro il 29 ottobre. Le limitazioni al traffico saranno indicate da apposita segnaletica temporanea di cantiere e, compatibilmente con l’avanzamento dei lavori, l’impresa garantirà e indicherà il percorso utile per raggiungere la propria destinazione ai residenti e ai frontisti della via.

In via Zuffe

I lavori di asfaltatura in via Zuffe si svolgeranno da martedì 28 a mercoledì 29 ottobre. Le principali modifiche alla viabilità prevedono l’istituzione del divieto di transito in via Zuffe dalle 7 alle 18 e del divieto di sosta con rimozione forzata lungo la stessa via. Compatibilmente con l’andamento dei lavori, il personale della ditta incaricata dei lavori garantirà o indicherà ai residenti e frontisti il percorso utile per raggiungere le proprie destinazioni.

Via Ravegnana

Per consentire interventi di manutenzione al passaggio a livello della linea ferroviaria Faenza–Ravenna, in via Ravegnana verranno introdotte modifiche temporanee alla viabilità dal 27 ottobre al 1° novembre, nella fascia oraria 22–6. Nel tratto interessato dai lavori, pari a circa 40 metri in entrambe le direzioni di marcia, la circolazione sarà regolata a senso unico alternato mediante movieri.

Via San Vitale

In occasione di un cantiere edile per lavori di ristrutturazione, mercoledì 29 ottobre 2025, dalle ore 8.00 alle ore 15.00, sarà interdetto il transito in via San Vitale nel tratto compreso tra via Maioliche e corso Mazzini. È previsto un doppio senso di circolazione limitato al tratto fino al cantiere per i residenti, i mezzi di emergenza e soccorso, nonché i veicoli con destinazione interna. Inoltre, lungo tutta la via sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata.

In via Zucchini

Interventi di manutenzione straordinaria ai pozzetti della rete fognaria, in via Zucchini, angolo piazza san Domenico, sono previsti fino a venerdì 31 ottobre, o comunque fino al termine effettivo delle operazioni. E’ istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati. Inoltre, verrà applicato il divieto di transito con chiusura della strada all’altezza dell’incrocio con Piazza San Domenico; l’accesso sarà consentito unicamente ai mezzi del cantiere. La parte restante della via Zucchini adotterà temporaneamente il doppio senso di circolazione per garantire l’accesso e l’uscita a residenti, mezzi con destinazione interna, mezzi di emergenza e soccorso.

In via Ughi