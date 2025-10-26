Faenza, interventi di asfaltatura sulle strade danneggiate

Dalle ore 7 di domani fino alle 18 di mercoledì 29 ottobre, sarà la volta di via Badiazza, la strada che disegna una ‘U’ intersecando via Saldino, dove la ditta incaricata interverrà per la manutenzione del manto stradale. Per consentire l’esecuzione dei lavori, verranno istituite alcune modifiche alla viabilità, articolate in due fasi successive. La prima fase interesserà la porzione di via Badiazza sul lato dell’abitato di Reda e prevede il divieto di transito dalle 7 alle 18 e il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata. Successivamente si proseguirà con la seconda fase, con le medesime modifiche, che, salvo ritardi dovuti al meteo avverso, sarà ultimata entro il 29 ottobre. Le limitazioni al traffico saranno indicate da apposita segnaletica temporanea di cantiere e, compatibilmente con l’avanzamento dei lavori, l’impresa garantirà e indicherà il percorso utile per raggiungere la propria destinazione ai residenti e ai frontisti della via.