Faenza, iniziano lanciando cartoni, poi il gioco degenera fino al lancio di sedie e interviene la Polizia Locale

Gli agenti del Comando della Polizia Locale di Faenza hanno messo a punto alcuni servizi di controllo mirati in alcune aree di Faenza e presso complessi immobiliari attualmente non occupati. Una pattuglia in servizio nei pressi di piazza del Popolo, nel tardo pomeriggio, è intervenuta nei pressi di un locale commerciale, in quel momento chiuso, in via Severoli, dove era stato segnalato un trambusto che coinvolgeva alcuni ragazzini. Il gruppo di giovani, seduto ai tavolini esterni dell’attività commerciale, stava creando disturbo lanciandosi imballaggi di cartone, verosimilmente trovati per strada in attesa del ritiro da parte del servizio di igiene pubblica. La dinamica, partita come un passatempo, pare fosse progressivamente degenerata fino sfociare in un lancio delle sedie dell’attività. Gli agenti hanno riportato la calma e identificato i presenti: cinque minorenni e un maggiorenne di 18 anni, che sono stati formalmente richiamati al rispetto del decoro urbano e al mantenimento di una condotta consona negli spazi pubblici.