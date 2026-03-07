Faenza. Indossa il passamontagna e rapina un coetaneo, arrestato un minorenne

Ha travisato il volto con un passamontagna, ha fermato due giovani nei vicoli del centro storico di Faenza e sotto minaccia si è fatto consegnare il denaro contante che avevano con sé. Ma la fuga è durata poco: i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile lo hanno intercettato e bloccato nel giro di pochi minuti.

È finito agli arresti domiciliari un giovane italiano minorenne di origine straniera, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto essere il presunto autore della rapina commessa nelle scorse sere ai danni di un coetaneo.

La rapina

Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane ha agito nei vicoli del centro storico. Dopo essersi coperto il volto con un passamontagna, ha avvicinato due ragazzi e, con la minaccia di ritorsioni, si è fatto consegnare il denaro contante in loro possesso, per poi dileguarsi rapidamente nelle vie limitrofe.

Le vittime hanno immediatamente chiamato il 112. L’intervento tempestivo di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha permesso di localizzare e fermare il sospettato poco distante dal luogo della rapina.

L’arresto e la perquisizione

Il minorenne non ha opposto resistenza e ha ammesso le proprie responsabilità fin da subito. Nel corso della perquisizione i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato il passamontagna utilizzato durante il colpo e recuperato la refurtiva, che è stata restituita ai legittimi proprietari.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i Minorenni di Bologna, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.