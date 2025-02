Faenza, incidenti stradali in aumento: nel 2024 sono stati 513 quelli rilevati dalla Polizia Locale dell’Unione

In occasione di San Sebastiano, la Polizia Locale dell’Unione faentina, ha presentato i dati dell’attività dell’anno appena trascorso. Per quanto riguarda la sicurezza stradale, nel 2024, nell’Unione, sono stati controllati 4.312 veicoli con 272 conducenti sottoposte al pre-alcoltest. A seguito delle verifiche, 63 sono state le patenti ritirate e 157 i mezzi sottoposti a fermo amministrativo o sequestrati per irregolarità. Per quanto riguarda le sanzioni legate alla sicurezza stradale: 151 sono state le multe elevate per l’inosservanza della norma che obbliga l’uso delle cinture di sicurezza; 58 per l’uso dello smartphone durante la guida; 971 veicoli sono risultati non sottoposti alla regolare revisione e 304 quelli senza la regolare copertura assicurativa. Inoltre, 27 i conducenti denunciati per guida in stato di ebrezza e 2 quelli che si erano messi alla guida sotto l’effetto di stupefacenti. Infine, 216 i veicoli sanzionati dalle pattuglie della polizia locale per non aver osservato i limiti di velocità. Sempre legato alla sicurezza, nel 2023, la strumentazione fissa installata lungo le strade dell’Unione ha registrato il superamento dei limiti di velocità a 33.832 veicoli. Durante i controlli stradali sono state elevate 159 contravvenzioni a veicoli fermi in stalli per disabili e 19 in quelli riservati ai veicoli elettrici senza averne titolo (auto a trazione tradizionale lasciate in sosta negli stalli delle colonnine di ricarica per mezzi elettrici).