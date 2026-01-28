Faenza incidente: una donna all’ospedale e traffico in tilt

Incidente stradale questa mattina a Faenza nella Circonvallazione sud con pesanti ripercussioni sul traffico. Il sinistro si è verificato verso le 8 e ha coinvolto tre auto. Per cause in via di accertamento da parte della Polizia Locale della Romagna Faentina, una donna quarantenne è stata trasportata in elimedica a Cesena in condizioni di media gravità Dai primi riscontri, la donna alla guida di una Seat stava guidando in direzione Forlì quando ha invaso la corsia opposta scontrandosi con una Skoda guidata da una donna: la Skoda è stata a sua volta tamponata da una Mazda. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Faenza.