Faenza, incidente nella notte: muore a 52 anni

Un tragico incidente mortale nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 marzo nel territorio di Faenza in via Lugo, all’altezza del civico 199, nei pressi della trattoria Felisio. Verso le 2.45 ha perso la vita un uomo di 52 anni che era alla guida di una Dr uscita di strada autonomamente. Per cause in via di accertamento della Polizia della Bassa Romagna e della Polizia Stradale, l’uomo che procedeva in direzione Lugo ha perso il controllo del suo mezzo, uscendo di strada con una carambola che gli è purtroppo stata fatale. Il veicolo ha divelto parte del guardrail e si è ribaltato diverse volte prima di fermarsi adagiato sul lato passeggero. Per l’uomo a bordo non c’è stato nulla da fare ed è deceduto sul colpo. Nessun altro veicolo risulta coinvolto. Sul posto anche i sanitari del 118 con auto medica e ambulanza, insieme ai Vigili del Fuoco con la gru per rimuovere il veicolo.