Il medico lughese viaggiava in direzione Imola su un suv Volkswagen T-Roc quando è venuto a collisione con il Land Rover del solarolese che procedeva in senso opposto. Dai primi accertamenti si tratta di un’invasione di corsia di uno dei due mezzi andati entrambi completamente distrutti. Sul posto per i rilievi la Polizia locale dell’Unione Faentina e i Vigili del Fuoco. Circolazione interrotta per consentire lo svolgimento dei rilievi.