Un incidente stradale ieri sera verso le 22 in A14 prima del casello di Faenza in A-14. Due squadre della Sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì, sono intervenute al Km 66 corsia Nord, per soccorrere una donna a bordo di una vettura che si è ribaltata su un fianco. Ferita la conducente presa in carico dal personale sanitario. Sul posto anche personale di società Autostrade e Polizia Stradale.