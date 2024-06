Faenza: incidente in A14, muore a 20 anni

Tragedia in A14, muore a soli 20 anni. Un terribile incidente stradale è costato la vita a un ragazzo alla guida di una Polo Volkswagen. Il giovane guidava in direzione nord e subito dopo il casello di Faenza ha perso il controllo dell’auto, finendo contro un cartello della segnaletica stradale. L’incidente si è verificato in maniera autonoma poco prima delle 6, all’origine probabilmente un colpo di sonno. Il ragazzo purtroppo è morto sul colpo e per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto i sanitari del 118 con ambulanza ed elimedica, i Vigili del Fuoco di Faenza e la Polizia Stradale di Forlì. Il sinistro al chilometro 62+300 dell’autostrada A14, circa 2 chilometri dopo il casello di Faenza.