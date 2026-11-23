Nella serata di sabato, intorno alle ore 21.30, si è verificato un incidente stradale nel comune di Faenza, in via Sarna, nelle vicinanze dell’intersezione con via Croce di Ferro. Per cause attualmente in corso di accertamento da parte della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina, una Peugeot 107 condotta da una donna residente a Faenza, nata nel 2002, e con a bordo altre tre donne, mentre percorreva via Sarna provenendo dalla via Modiglianese con direzione Brisighella, è uscita dalla carreggiata andando a terminare nel canale di scolo posto sul lato destro della strada.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Nucleo Infortunistica della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina, con sede in via Baliatico, unitamente al personale dei Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118. Tutte e quattro le occupanti del veicolo sono state soccorse ed estratte dall’autovettura dal personale intervenuto, per poi essere trasferite all’ospedale “Maurizio Bufalini” di Cesena. Tutte sono state classificate con codice di massima gravità al momento del trasporto. La Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina ha avviato gli accertamenti necessari alla ricostruzione dell’esatta dinamica del sinistro.