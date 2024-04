Faenza, incidente: centrato da un furgone mentre è in bicicletta, ragazzino di 11 anni all’ospedale

Gli agenti del Nucleo Infortunistico della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina sono intervenuti intorno alle 17.25 di oggi in piazza Bologna, nel Borgo, per un incidente stradale tra un furgone Ford, condotto da un 69enne faentino e una bici condotta da un bambino classe 2013. L’impatto è avvenuto nella curva tra la chiesa di Santa Maria Maddalena e la traversa chiusa di via Cervia. Per cause in corso di accertamento dal personale della Polizia Locale dell’Unione i due mezzi sono entrati in collisione. Il minore, che non ha mai perso conoscenza, è stato soccorso dal personale del 118 intervenuto sul posto con un’ambulanza e l’elimedica atterrata poco distante che lo ha trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena.