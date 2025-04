Faenza, incendio in un edificio: 40 abitazioni coinvolte e 4 persone al Pronto Soccorso

Poche ore fa un incendio ha coinvolto un edificio in via Fornarina, interessando il piano terra e il primo piano dei civici dal 10 al 14. Circa 40 abitazioni risultano coinvolte e saranno effettuati i controlli tecnici per verificarne l’agibilità. “Quattro persone - informa il sindaco Massimo Isola - sono state trasportate al Pronto Soccorso di Faenza con codici di bassa gravità. Le persone evacuate sono state momentaneamente accolte presso il centro sociale “Il Borgo” e sono state attivate le procedure per fornire assistenza e individuare sistemazioni alternative per chi non potrà rientrare a casa”. Le persone evacuate sono circa un centinaio.

L’incendio si è verificato poco prima delle 13, preceduto da uno scoppio, con le fiamme che hanno aggredito le abitazioni della cosiddetta “ex Casbah”. La viabilità in via Fornarina è attualmente interrotta, dalla rotonda all’intersezione con via Saviotti fino a via Lega e resterà chiusa fino alla conclusione delle operazioni. Sul posto sono presenti la Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina, la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco, il personale del 118, la Protezione Civile e i volontari del soccorso animali.