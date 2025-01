Faenza, inaugurazione del nuovo anno accademico dell’Isia

Giovedì alle 17 l’Isia inaugura l’anno accademico 2024-25, con una lectio magistralis della storica del design Domitilla Dardi dal titolo “Tecnica mista. Dialogo aperto tra tecnologie e discipline nel design”.

La cerimonia si aprirà con i saluti di Emanuela Fiori e Maria Concetta Cossa, presidente e direttrice di Isia Faenza, Manuela Rontini, sottosegretaria alla presidenza della Regione, e del sindaco Massimo Isola. Interverrà anche Costantino D’Orazio, storico dell’arte e direttore regionale Musei Emilia Romagna e Musei Nazionali di Bologna.

Domitilla Dardi è storica e curatrice indipendente di design. Dal 2019 è co-fondatrice e curatrice della fiera del design d’autore Edit Napoli. È stata curatrice per il design del museo Maxxi di Roma dal 2007 al 2023. Nel 2016 e 2017 ha curato la sezione Object di Miart, fiera internazionale di arte contemporanea a Milano. Docente nei corsi triennali e nei master allo Ied di Roma fin dal 2007, ha insegnato dal 2003 al 2007 presso la facoltà di Architettura di Ascoli Piceno, oltre ad essere stata visiting professor in diverse istituzioni, tra cui l’Universidad de Navarra a Pamplona, l’Accademia Abadir a Catania e il Made Program di Siracusa.

Attualmente è curatrice per il Design di Arte Sella e svolge attività di copywriting per molte aziende di settore. Scrive per diverse riviste, è membro del comitato scientifico e collaboratore di Interni, ed è autrice di più di trenta monografie e saggi, tra cui il bestseller “Manuale di storia del design” (Silvana editoriale, 2019); i suoi ultimi libri sono “Playgrounding” (Corraini, 2022), “Herbaria” (24Ore Cultura, 2022) e “Bestiaria” (24Ore Cultura, 2023) e “Mineralia” (24Ore Cultura, 2024).

Isia è un istituto di formazione superiore del ministero dell’Università e della Ricerca, settore dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Nata nel 1980 da un progetto culturale di Bruno Munari e Giulio Carlo Argan, è un’istituzione di primo piano nel mondo della creatività e della progettazione contemporanee che forma professionisti nel settore, sviluppando un dialogo sempre più serrato tra formazione, ricerca, produzione e valorizzazione della cultura del design. Presieduta da Emanuela Fiori e diretta da Maria Concetta Cossa, rilascia diplomi accademici di I livello in Disegno industriale e Progettazione con materiali ceramici e innovativi e di II livello in Design del prodotto e Progettazione con materiali ceramici e innovativi nonché in Design della comunicazione, equiparati ed equipollenti rispettivamente ai titoli di laurea L4 e laurea magistrale LM12.