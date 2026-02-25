Faenza, inaugurato il nuovo “Racing Bulls Green Energy Park” con la firma di Cefla

Cefla, industria multibusiness di Imola da quasi 700 milioni di fatturato, e Visa Cash App Racing Bulls F1 hanno inaugurato oggi a Faenza il nuovo “Racing Bulls Green Energy Park” di oltre 14.500 mq. Si tratta di un progetto all’avanguardia: la nuova struttura combina un impianto fotovoltaico di ultima generazione con una Fuel Cell a Ossidi Solidi (SOFC) alimentata da biometano prodotto nel vicino stabilimento del gruppo vitivinicolo Caviro ed è capace di garantire il 100% del fabbisogno energetico del sito senza emissioni di carbonio.

Oltre a fornire energia affidabile e autosufficiente al sito di Faenza, questa sinergia sostiene anche lo sviluppo di competenze e collaborazioni a livello locale, in linea con l’Agenda ESG del progetto “Sustainable Cities and Communities”.

La tecnologia avanzata delle Fuel Cell consente una produzione annua media di 4,6 GWh di energia elettrica a zero emissioni di carbonio. L’efficienza è ulteriormente incrementata dal recupero del calore, che copre integralmente il fabbisogno di riscaldamento del sito, mentre l’avviamento dell’impianto senza utilizzo di acqua contribuisce a preservare una risorsa vitale e a ridurre l’impatto ambientale. Il risultato è una drastica riduzione delle emissioni, l’eliminazione dell’inquinamento acustico e la definizione di un nuovo standard di efficienza energetica per il settore.