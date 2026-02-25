Faenza, inaugurato il nuovo “Racing Bulls Green Energy Park” con la firma di Cefla

Faenza
  • 25 febbraio 2026
Fotoservizio Mauro Monti Mmph
Fotoservizio Mauro Monti Mmph
Faenza, inaugurato il nuovo “Racing Bulls Green Energy Park” con la firma di Cefla
Faenza, inaugurato il nuovo “Racing Bulls Green Energy Park” con la firma di Cefla
Faenza, inaugurato il nuovo “Racing Bulls Green Energy Park” con la firma di Cefla

Cefla, industria multibusiness di Imola da quasi 700 milioni di fatturato, e Visa Cash App Racing Bulls F1 hanno inaugurato oggi a Faenza il nuovo “Racing Bulls Green Energy Park” di oltre 14.500 mq. Si tratta di un progetto all’avanguardia: la nuova struttura combina un impianto fotovoltaico di ultima generazione con una Fuel Cell a Ossidi Solidi (SOFC) alimentata da biometano prodotto nel vicino stabilimento del gruppo vitivinicolo Caviro ed è capace di garantire il 100% del fabbisogno energetico del sito senza emissioni di carbonio.

Oltre a fornire energia affidabile e autosufficiente al sito di Faenza, questa sinergia sostiene anche lo sviluppo di competenze e collaborazioni a livello locale, in linea con l’Agenda ESG del progetto “Sustainable Cities and Communities”.

La tecnologia avanzata delle Fuel Cell consente una produzione annua media di 4,6 GWh di energia elettrica a zero emissioni di carbonio. L’efficienza è ulteriormente incrementata dal recupero del calore, che copre integralmente il fabbisogno di riscaldamento del sito, mentre l’avviamento dell’impianto senza utilizzo di acqua contribuisce a preservare una risorsa vitale e a ridurre l’impatto ambientale. Il risultato è una drastica riduzione delle emissioni, l’eliminazione dell’inquinamento acustico e la definizione di un nuovo standard di efficienza energetica per il settore.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui