Faenza, inaugurato il Conad Superstore Le Cicogne

Il sindaco di Faenza, Massimo Isola, ha tagliato il nastro del Conad Superstore Le Cicogne, inaugurato oggi, giovedì 23 luglio dopo la ristrutturazione. Il restyling dei 1.500 metri quadri di superficie ha comportato anche dodici nuove assunzioni: il totale del personale è ora di 80 unità. Alla breve cerimonia, svolta prima della riapertura al pubblico, erano presenti l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati - Conad, Luca Panzavolta e il presidente Maurizio Pelliconi, il presidente della cooperativa Cofra che gestisce il punto vendita, Roberto Savini, e i due vicepresidenti, Celso Reali e Raffaele Gordini. Il parroco di San Giuseppe Artigiano, don Marco Donati, ha impartito la benedizione ai presenti.

Il superstore Le Cicogne si trova in via Galilei 4, all’interno dell’omonima galleria commerciale dove Cofra gestisce anche un grande negozio per animali, sempre a marchio Conad.

Gli orari di apertura vanno dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 21; la domenica dalle 8,30 alle 19,30.