Faenza, inaugurati gli alloggi Caritas in via Manzoni

A Faenza si è tenuta oggi l’inaugurazione di tre unità abitative site in via Manzoni, all’interno del complesso di San Domenico, restituite alla loro funzione sociale dopo un attento intervento di recupero. Il restauro è stato reso possibile dal generoso e fondamentale contributo de LA BCC ravennate forlivese e imolese e di Banco BPM, che hanno risposto all’emergenza seguita alla catastrofica alluvione del maggio 2023.

L’intervento, avviato subito dopo la catastrofe ma i cui tempi di realizzazione sono stati dettati dai lunghi e complessi iter autorizzativi necessari per l’esecuzione dei lavori, giunge oggi a compimento rappresentando un segno concreto di speranza per il territorio. Due delle tre unità abitative saranno immediatamente destinate all’accoglienza di nuclei familiari in difficoltà, offrendo una risposta tangibile a un’emergenza che non è solo strutturale, ma profondamente umana.

All’evento sono intervenuti l’Amministratore Apostolico S.E. Mons. Mario Toso, Carlo Dalmonte, Consigliere e Presidente del Comitato Locale di Faenza LA BCC ravennate, forlivese e imolese, Massimo Miola, Responsabile di Area Bologna, Ferrara e Romagna Est per Banco BPM, e Don Emanuele Casadio, il Direttore della Caritas Diocesana, che per l’occasione ha dato lettura di una nota ufficiale inviata da Don Marco Pagniello, Direttore di Caritas Italiana. I lavori di ristrutturazione sono stati presentati da Lorenzo Baraldini e Alessandro Zauli.