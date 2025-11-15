Faenza. Inaugurata la sede di Fratelli d’Italia

Con la partecipazione di oltre 60 persone, si è svolta l’inaugurazione della nuova sede di Fratelli d’Italia a Faenza.

All’evento erano presenti il dirigente nazionale Roberto Petri, la senatrice Marta Farolfi, il consigliere regionale Alberto Ferrero e il capogruppo in consiglio comunale Andrea Monti, insieme a numerosi cittadini, dirigenti provinciali del partito e rappresentanti delle forze alleate del centrodestra.

Durante gli interventi è stata sottolineata l’importanza del prossimo referendum sulla giustizia e delle imminenti elezioni amministrative faentine.

Fratelli d’Italia ha ribadito la linea da seguire: unità del centrodestra, apertura al confronto e disponibilità alle primarie come strumento di scelta e partecipazione interna, per garantire una proposta forte e compatta.

I dirigenti hanno precisato che la nuova sede non sarà solo un presidio elettorale, ma un luogo di lavoro politico e organizzativo, punto di riferimento costante per cittadini e militanti.