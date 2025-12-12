Faenza. Inaugura il 13 dicembre al Mic il nuovo allestimento della collezione asiatica

Il 13 dicembre 2025 apre al pubblico il riallestimento della collezione asiatica del MIC, che espone ceramiche provenienti da culture che hanno profondamente influenzato lo sviluppo dell’arte ceramica mondiale. L’Asia ha da sempre affascinato l’Europa, lasciando un’impronta indelebile nelle arti attraverso i suoi canoni estetici, in particolare nel campo della ceramica. Il nuovo allestimento valorizza il ricco patrimonio del Museo, presentando anche alcune opere inedite acquisite di recente.

Il nuovo percorso espositivo, curato dalla ricercatrice di arte e cultura asiatica Eline van den Berg, in collaborazione con Fiorella Rispoli e Roberto Ciarla, presenta circa 230 manufatti che spaziano dal II secolo fino ai giorni nostri, includendo opere delle Dinastie Han, Tang, Song, Ming e Qing. Tra le principali novità: un’organizzazione tematica dei contenuti e l’inserimento di opere d’arte contemporanea che affondano le proprie radici nella pratica tradizionale.

“L’ultima riorganizzazione della sezione dedicata all’Asia orientale del MIC Faenza risaliva al 2011”, spiega Eline van den Berg. “Nonostante l’accurata disposizione degli oggetti, l’eccessivo numero di reperti esposti affaticava la vista dei visitatori e mancavano riferimenti utili a contestualizzarli. Per questo motivo è stata sviluppata una nuova esposizione che risponde meglio alle esigenze del pubblico, fornendo informazioni più concise e focalizzate sui singoli oggetti”.

Il nuovo allestimento abbandona la rigida struttura cronologica per concentrarsi su opere significative capaci di ricostruire i contesti storici, sociali e culturali. L’esposizione mette in luce diversi aspetti delle ceramiche: la loro funzione, le caratteristiche distintive e i procedimenti utilizzati per la loro realizzazione.