Faenza, in tanti al nuovo Disc Golf Park

«Il disc golf è un’attività a basso impatto e a basso costo, perfettamente in linea con la nostra strategia di promuovere la sostenibilità ambientale e il benessere fisico della comunità. Stiamo assistendo a un uso crescente del nostro Parco delle Ginestre, con benefici tangibili: le aree verdi vengono valorizzate, la cittadinanza e tanti appassionati sono incentivati a muoversi, e tutto questo senza richiedere infrastrutture permanenti o ingenti risorse pubbliche. Questo progetto dimostra quanto sport e ambiente possano viaggiare di pari passo, arricchendo l’offerta turistica del nostro territorio. Ringrazio di cuore gli sponsor privati che hanno creduto nel progetto rendendolo possibile».

E’ quanto afferma il sindaco Massimo Isola a proposito del Disc Golf Park Le Ginestre di Oriolo, realizzato allo scopo di valorizzare il patrimonio verde e per promuovere l’attrattività turistico-sportiva del territorio. L’iniziativa, promossa dall’associazione Hard Disc Dogs, ha visto la realizzazione di un percorso a 9 ceste su un’area verde di proprietà comunale, concessa in utilizzo all’associazione.

Le “Ginestre di Oriolo Disc Golf Park” è il primo percorso da disc golf permanente installato in Romagna, unendosi così alla rete di campi fissi già esistenti in diverse città italiane come Pietrabuona, Milano, Torino, Biella, Busseto e Parma. La creazione di questo percorso rappresenta «un grande passo per promuovere efficacemente lo sport nella zona, permettendo l’organizzazione di open day, allenamenti e tornei, oltre a consentire il gioco libero a chiunque voglia, essendo il campo installato in un parco pubblico».

I dati sinora raccolti tramite la piattaforma internazionale UDisc attestano il successo del campo, motivato dall’introduzione di una disciplina a basso impatto ambientale (le ceste vengono semplicemente poggiate sul terreno e non provocano alcun problema alla flora e alla fauna del luogo) e di facile accesso.

A oggi, i dati registrati mostrano 373 round di disc golf giocati che hanno coinvolto 50 giocatori, i quali hanno percorso complessivamente 680 chilometri.

Questa intensa frequentazione ha inoltre una significativa componente turistica: il parco ha attratto giocatori provenienti da ben sei Paesi diversi, inclusi Australia, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia, Stati Uniti oltre all’Italia, confermandosi un polo d’interesse internazionale per i turisti in visita nel territorio faentino.

Con oltre 208 utenti residenti a meno di 15 chilometri, il parco di Oriolo si consolida come un punto di riferimento sia per gli appassionati locali che per il turismo sportivo.

Il progetto è stato reso possibile grazie al sostegno di soggetti privati: Torino Disc Golf, Lufthansa City Center Viaggi Erbacci, Pappa Pastificio e Cucina, Green-Go Bus e CeraCarta, in accordo con il Comune di Faenza. M.S.