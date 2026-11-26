FAENZA. I Carabinieri della Compagnia di Faenza hanno intensificato i servizi straordinari di controllo del territorio nei Comuni della Romagna Faentina, con l’obiettivo di contrastare i reati predatori e il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio notturno in un’area artigianale, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno intercettato un’autovettura sospetta, risultata radiata dai registri automobilistici. A bordo vi erano sei cittadini stranieri, alcuni dei quali già noti alle Forze dell’Ordine. I successivi accertamenti hanno appurato che il conducente era privo di patente e che nel veicolo erano occultati numerosi attrezzi atti allo scasso. L’operazione ha consentito inoltre di rinvenire una seconda vettura, precedentemente rubata in Toscana e già restituita al legittimo proprietario. I sei occupanti sono stati denunciati a vario titolo per il reato di ricettazione.

In una distinta operazione, i Carabinieri del medesimo reparto hanno denunciato in stato di libertà un 37enne della zona. All’interno della sua abitazione è stata individuata una serra domestica adibita alla coltivazione di cannabis. La sostanza stupefacente e la strumentazione tecnica sono state sottoposte a sequestro.

A Solarolo, invece, i militari della locale Stazione nel perlustrare le vie del paese, hanno rintracciato e denunciato un 30enne straniero, risultato inottemperante al provvedimento del divieto di ritorno nel suddetto Comune.