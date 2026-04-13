Faenza, in preda ai fumi dell’alcol aggredisce i carabinieri intervenuti su richiesta del figlio minorenne: arrestato

FAENZA. Nella scorsa notte, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Faenza hanno arrestato un cittadino straniero, pluripregiudicato, con l’accusa di

resistenza a Pubblico Ufficiale. L’intervento è scaturito da una chiamata al numero di emergenza 112 effettuata da uno dei figli minorenni dell’uomo, allarmato dal violento litigio verbale in corso tra i genitori, scatenato dall’abuso di sostanze alcoliche da parte del padre.

Al loro arrivo sul posto, i militari hanno trovato l’uomo in stato di forte alterazione insieme ai due figli minori, mentre la moglie si era già allontanata. Alla vista dei militari, l’individuo ha reagito con estrema aggressività, scagliandosi contro i Carabinieri dopo essersi provocato volontariamente delle ferite utilizzando un frammento di vetro.

Una volta riportata la situazione alla calma, i Carabinieri, in collaborazione con i servizi sociali, hanno provveduto a rintracciare la madre e a riaffidarle i bambini.

L’uomo è stato condotto in caserma e, dopo le formalità di rito, trattenuto presso le camere di sicurezza. Nella mattinata odierna, è comparso davanti al Giudice del

Tribunale di Ravenna che, in sede di udienza, ha disposto la custodia cautelare presso la casa circondariale di Ravenna.