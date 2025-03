Faenza, in partenza “Il Pavone d’oro”, la storica kermesse canora per under 18

Torna il “Pavone d’oro” al teatro Masini. La 44^ edizione dello storico concorso canoro under 18 prenderà il via venerdì (ore 20.30) con la prima delle tre semifinali, mentre le altre due vi saranno sabato e domenica. In ciascuna serata saranno selezionati i concorrenti delle tre categorie (A, B e C in base all’età) protagonisti della finalissima in programma sabato 22 marzo.

Il trofeo in ceramica dello “Studio Gaeta” con raffigurato il pavone, uno dei simboli della ceramica faentina, andrà al primo assoluto della categoria C (dai 15 ai 18 anni).

La kermesse, divenuta negli anni patrimonio del panorama culturale e musicale cittadino, è seguita con grande entusiasmo dalla popolazione: sono tante le famiglie faentine che hanno avuto figli in gara, e anche quest’anno sono oltre 200 i bambini e ragazzi coinvolti tra concorrenti e progetti collaterali.

Oltre 90 le richieste d’iscrizione, perciò l’organizzazione ha dovuto precedentemente selezionare soli 60 brani dando la priorità ai giovani del distretto faentino e suddividendo equamente i partecipanti tra le tre categorie. Al termine delle prefinali saranno annunciati anche i tre premi speciali (intitolati a Domenico Bendoni, Maurizio Tramonti e Giancarlo Alboni) assegnati dal comitato organizzatore tra tutti i finalisti.

Abbinato al concorso è il progetto “Armonie in crescendo” che coinvolge sei classi di scuola primaria in gara nell’apposita categoria aggiunta “Scuole”. L’asilo “Il Girasole” andato distrutto nell’alluvione sarà incluso nella categoria A.

A valutare le esibizioni sarà una giuria di esperti musicali e addetti del settore spettacolo e contribuirà anche il voto online del pubblico presente tramite un qr code che permetterà di assegnare un unico voto per categoria (scuole escluse).

La preparazione del “Pavone d’oro” dura mesi e non solo per ciò che riguarda la parte musicale, ma anche l’allestimento di uno spettacolo di circa tre ore ogni serata.

Non mancherà il tema, ogni anno una sorpresa, tratto dai cartoon o dal cinema per ragazzi a fare da fil rouge. Qui si inserisce la neonata collaborazione con la Compagnia Teatrale del Cancello di Faenza che prenderà parte allo show. Non solo canzonette dunque, ma ci saranno diversi duetti/trii, esibizioni corali e divertenti performance.

«Un grande grazie va ai genitori di tutti i cantanti e ai docenti – fanno sapere gli organizzatori –: ancora una volta tantissimi giovani saranno protagonisti in uno spirito di condivisione e nella musica, così come nelle intenzioni del fondatore, il prete rock don Italo, che ogni anno ricordiamo con tanto affetto».

Tra le collaborazioni si segnalano quelle della scuola di musica Artistation, con la sua band, affiancata alla band del Pavone d’Oro, guidata dal maestro Gabriele Bertozzi, del Coro delle voci bianche diretto da Daniela Peroni e del coro del Pavone composto da ex “glorie” del concorso.