Faenza, in casa aveva la base dello spaccio: arrestato giovane pusher

È stato grazie alla incessante attività informativa da parte dei militari dell’Arma di Faenza che è stata avviata una concreta attività di indagine conclusasi proprio questa notte e che ha permesso ai Carabinieri di smantellare un giro di spaccio di sostanze stupefacenti portato avanti da un giovane italiano con precedenti specifici. L’uomo tossicodipendente nascondeva, confezionava e vendeva sostanza stupefacente di vario tipo direttamente all’interno della propria abitazione aveva suscitato un grande “via vai” nella zona che non è passato inosservato agli occhi dei vicini di casa ma soprattutto dei Carabinieri della Stazione di Faenza, che hanno posto in essere una dettagliata attività informativa e pizzicato dei “clienti” dello spacciatore per poi procedere con appostamenti e osservazioni fino ad arrivare alla perquisizione locale presso l’abitazione dell’arrestato che gli ha permesso di rinvenire e sequestrare vario materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, quattro panetti di hashish del peso complessivo di più di 200 grammi e più di ventimila euro in contanti provento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane italiano è stato quindi arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa di comparire presso il Tribunale di Ravenna per il rito direttissimo nella mattinata odierna.