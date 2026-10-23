Faenza, in auto avevano il kit dello scasso: scoperti e denunciati

Nel baule avevano il kit dello scasso ma vengono fermati. La scorsa notte, la Polizia di Stato di Ravenna ha fermato un’auto a bordo della quale i due occupanti sono stati trovati in possesso di un vero e proprio “arsenale per lo scasso”, stipato nel portabagagli.

È quanto hanno scoperto gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Faenza durante un servizio di controllo del territorio a finire due stranieri, entrambi già noti alle forze dell’ordine per numerosi precedenti specifici contro il patrimonio.

I due uomini si trovavano a bordo di una vettura di piccola cilindrata, a loro non intestata, quando sono stati affiancati per un controllo. L’evidente nervosismo e l’incapacità di fornire una valida giustificazione sulla loro presenza in quella zona hanno indotto gli operatori ad approfondire l’accertamento.

Il susseguente controllo approfondito del veicolo ha portato gli agenti a scoprire all’interno del portabagagli un equipaggiamento completo di strumenti da scasso pronti all’uso: due cesoie di grandi dimensioni, una smerigliatrice a batteria, un piede di porco in acciaio, due cacciaviti di grosse dimensioni, guanti da lavoro anatomici.

Alla richiesta di spiegazioni circa la provenienza e la destinazione di tale materiale, nessuno dei due occupanti è stato in grado di fornire una giustificazione plausibile. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro penale. Per i due è scattata la denuncia.