Faenza, impedisce la partenza del treno e minaccia i carabinieri: arrestato

FAENZA. Un pluripregiudicato italiano è stato arrestato dai carabinieri di Faenza per interruzione di servizio pubblico, oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, in grave stato di alterazione psicofisica dovuta verosimilmente all’abuso di sostanze stupefacenti aveva impedito, nel cuore della notte, la ripartenza del treno a bordo di cui si trovava, dalla stazione ferroviaria di Faenza, costringendo così il capotreno a chiamare i militari dell’Arma. Quando i carabinieri sono arrivati l’uomo li ha dapprima offesi e minacciati, per poi cercare di aggredirli, ma è stato rapidamente bloccato e quindi arrestato. Il treno è così potuto ripartire evitando così ulteriori ritardi e conseguenti disagi.

Oggi il Tribunale di Ravenna, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti dell’uomo il divieto di dimora nella provincia di Ravenna.