Faenza, imbrattata nella notte la scuola materna. Il Comune: “Vergognatevi, è un attentato ai diritti dei bambini”

A Faenza nel corso della notte ignoti hanno imbrattato con scritte realizzate a vernice spray la facciata della Scuola Materna “Gianni Rodari” della Cosina. Immediatamente avvisati, gli organi competenti hanno preso in carico la segnalazione dell’accaduto. Su incarico del Comune, proprietario dell’immobile, una squadra di operai è prontamente intervenuta per ripulire gli imbrattamenti e ripristinare il decoro della struttura.

L’amministrazione comunale esprime la più ferma condanna per questo gesto inqualificabile. “Questi atti vandalici – ha dichiarato l’amministrazione comunale – non colpiscono solo le istituzioni, che certamente sono il bersaglio di tali gesti, ma danneggiano profondamente i più piccoli. I bambini, soprattutto quelli così piccoli, non possono comprendere perché qualcuno voglia rovinare la loro scuola, un luogo che per loro rappresenta sicurezza, crescita e accoglienza. Nonostante il nostro intervento immediato per coprire le scritte, resta il dolore per un atto che toglie loro il diritto di vivere la scuola come un ambiente sereno e accogliente. Questi atti sono veri e propri attentati ai diritti dei bambini: il diritto all’educazione, alla normalità, alla bellezza e alla serenità. Questo atto vandalico, inoltre, evidenzia una grave mancanza di rispetto verso le insegnanti e il personale scolastico, che ogni giorno mettono a disposizione la loro professionalità e il loro impegno per garantire l’educazione e il benessere dei bambini. Ci auguriamo che i responsabili di questa vigliaccheria siano presto individuati e chiamati a rispondere delle loro azioni”.