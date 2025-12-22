Faenza, il Trofeo Bandini 2026 a Kimi Antonelli, astro nascente della Formula Uno

Nella cornice della Sala Bigari del Comune di Faenza, l’Associazione Trofeo Lorenzo Bandini ha presentato ufficialmente il volume celebrativo della 32ª edizione. L’incontro, guidato dal presidente Francesco Asirelli, ha riunito autorità, rappresentanti della Motor Valley e partner per fare il punto su una stagione motoristica straordinaria e svelare i prossimi, attesissimi passi della manifestazione.

Il cuore dell’evento è stato il volume dedicato alla stagione di Formula 1 appena conclusasi. Si tratta di un’edizione speciale del celebre F1 Yearbook, edito da oltre quarant’anni da Roberto Vallardi Editore e curato da diverse prestigiose firme giornalistiche. Il libro non è solo una cronaca della stagione appena trascorsa ma un oggetto da collezione legato a doppio filo all’identità romagnola: raccoglie decine di fotografie inedite, analisi di tutti i team e il racconto di ogni singolo Gran Premio che ha portato all’incoronazione di Lando Norris come nuovo Campione del Mondo.

Guardando al domani, l’Associazione ha annunciato ufficialmente i protagonisti della 33ª edizione; il Trofeo Bandini 2026 verrà consegnato a Kimi Antonelli, giovanissima promessa dell’Emilia-Romagna e pilota ufficiale Mercedes. A questi si aggiungerà il Trofeo Bandini Speciale WEC, a Alessandro Pier Guidi, pluricampione del mondo Endurance con la Ferrari.