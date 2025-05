Faenza, il Teatro Masini chiude una stagione da 20mila presenze

La stagione 2024/25 del Teatro Masini, organizzata dall’Amministrazione Comunale di Faenza e Accademia Perduta/Romagna Teatri, con il prezioso, costante sostegno degli storici partner Tampieri Financial Group e S.F.E.R.A., si è recentemente conclusa, confermando parametri e valori di un successo che si rinnova di anno in anno, qualificando il Masini come uno dei “fari” del sistema culturale della città.

Con 42 spettacoli (per 60 aperture di sipario), di cui ben 10 produzioni di Accademia Perduta/Romagna Teatri - che qualificano il Masini come importante Centro produttivo e creativo nel sistema teatrale nazionale -, ospitati anche alla Casa del Teatro e al Ridotto, il rapporto proporzionale tra eventi in programma e abbonamenti e biglietti “staccati” mantiene salda e costante una partecipazione numerosa, curiosa e attiva. Circa 20.000 le presenze complessive che restituiscono al Masini il titolo di un “Teatro di comunità”, spazio di vera e viva relazione tra Cultura, città e tutti i pubblici del territorio.

“La stagione 2024/25 è stata a dir poco straordinaria – dichiara il sindaco Massimo Isola - il Teatro Masini si conferma, ancora una volta, un luogo chiave per la nostra cittadinanza, che ha partecipato con entusiasmo e costanza alle diverse offerte che questo prezioso spazio culturale ha saputo generare. Desidero sottolineare come, oltre a proporre produzioni di altissima qualità artistica, Accademia Perduta dimostri, ancora una volta, la straordinaria capacità di tradurre idee, progetti e visioni culturali in Stagioni teatrali organizzate con proposte che hanno per protagonisti grandi professionisti del panorama nazionale. Siamo orgogliosi del ruolo centrale che il Teatro Masini ricopre nella vita culturale e sociale di Faenza e continueremo a sostenere con convinzione la sua attività, consapevoli del valore inestimabile che apporta alla nostra comunità”.